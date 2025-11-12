Alamany (ERC), sobre el CPFF: "Espero un nou model de finançament just per a Catalunya"

BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha defensat que el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que el Govern central ha convocat dilluns serveixi per elaborar un nou model de finançament: "Això és el que espero, que arribi un nou model de finançament just per a Catalunya".
Així s'ha expressat en un esmorzar-conferència organitzat per la Fundació Pere Tarrés a Barcelona aquest dimecres, preguntada per la convocatòria per abordar amb les comunitats autònomes els objectius d'estabilitat financera de les administracions públiques, de cara a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2026.
"El nou model de finançament és l'oportunitat per fer un salt en l'estat del benestar a Catalunya. Sense els recursos que genera Catalunya no podem garantir l'estat del benestar, Catalunya necessita els recursos que genera", ha sostingut.
Alamany ha insistit que "el dèficit fiscal és un llast que pesa" i que no és una qüestió de la qual només parlin els partits polítics, sinó que té impacte en el dia a dia dels catalans.
"Tenim avui els recursos que necessitem i mereixem? Doncs no. Els catalans generen riquesa i paguen impostos? Sí, en paguen i molts, però patim dèficits estructurals que limiten la nostra capacitat d'actuar", ha afegit.
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT
Durant la conferència, centrada en les polítiques d'infància i la lluita contra la pobresa infantil, Alamany ha elogiat les polítiques impulsades pel govern de Pere Aragonès en aquest sentit amb mesures com la gratuïtat de l'I-2.
"Quan parlem d'infància parlem de la vida digna de les famílies, de sous dignes, de model econòmic, i d'un salari mínim català", i ha subratllat que, per a aquestes qüestions, calen recursos.
Així, preguntada pels pressupostos de la Generalitat del 2026, imprescindibles per poder destinar recursos a polítiques com un pla de xoc contra la desigualtat social, Alamany ha apuntat que "la responsabilitat de tenir comptes és del Govern".
"Tothom vol pressupostos. Per tant, en la mesura que tots els volem, estic convençuda que el PSC pressionarà el PSOE per tenir el finançament que mereix Catalunya", ha afirmat.