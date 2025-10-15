Alamany considera un "despropòsit" la proposta d'apujar les quotes als autònoms

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha qualificat de "despropòsit" la proposta del Govern central d'apujar la quota dels autònoms a partir del 2026 presentada dilluns pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
En un missatge a X aquest dimecres recollit per Europa Press, ha rebutjat que es tracti d'una proposta progressista: "Acarnissar-se amb els pencaires --repartidors, pageses, perruquers, dissenyadores-- i agenollar-se davant els forts --especuladors, IBEX i rendistes-- és de tot menys progressista".
El ministeri que lidera Elma Saiz va proposar dilluns elevar de cara a l'any vinent les quotes mensuals que actualment paguen els treballadors per compte propi, de tal manera que una persona que guanyi menys de 670 euros hauria de pagar uns 217 euros, plantejament que ha rebutjat la majoria de l'oposició.