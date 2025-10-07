Alamany (ERC) condiciona la negociació dels comptes a Barcelona a apujar un 30% la despesa en habitatge

Considera "important" que el català es vinculi al sector tecnològic o l'audiovisual
BARCELONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -
La líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona i secretària general del partit, Elisenda Alamany, ha condicionat aquest dimarts la negociació dels pressupostos a la capital catalana a l'increment d'un 30% de la despesa en habitatge i a la renovació d'un 80% del parc "envellit" existent a la ciutat.
"És inacceptable deixar que aquesta ciutat cada vegada expulsi més joves. Barcelona no té capacitat per créixer i l'oferta és limitada", ha dit en una entrevista a '20 minutos' recollida per Europa Press en preguntar-li per les condicions dels republicans per asseure's a negociar els comptes del 2026 a Barcelona.
Ha negat que la seva formació hagi començat a tenir converses amb el govern municipal sobre aquest assumpte, però ha assenyalat que hi ha qüestions "clau" que ja han passat pel ple com la governança del turisme, i ho ha exemplificat en el recàrrec turístic que, segons ella, ERC ha impulsat.
"Sabem que necessiten els nostres vots i no perdem mai l'oportunitat de marcar el rumb amb les nostres prioritats a un govern sense gaires projectes per a la ciutat i amb una oposició desdibuixada", ha dit.
CASA DELS CREADORS DE CONTINGUT EN CATALÀ
Un dels acords per als pressupostos del 2025 entre socialistes i republicans és la casa dels creadors de contingut en català, la qual s'haurà de "materialitzar pròximament" i que, en les seves paraules, abans que acabi l'any s'inaugurarà el projecte pilot amb la seva pròpia governança.
"És important que l'agenda del català es vinculi a sectors estratègics, com el tecnològic, en l'àmbit audiovisual. És estratègic perquè l'ús social del català creixi entre els joves. És clau que Barcelona, com a capital del país, es comprometi en aquesta batalla", ha expressat.
Ha afirmat que el sector dels videojocs és un altre dels sectors en els quals el català hi ha de ser "amb normalitat".