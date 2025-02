Alamany (ERC) celebra la nova taxa turística però demana transparència amb el 'recàrrec barceloní'

BARCELONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -

La líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, ha celebrat l'acord entre el Govern i els Comuns sobre la nova taxa turística --especialment que "els Comuns s'hagin afegit a aquest acord que va impulsar ERC des de Barcelona"-- però ha demanat transparència al consistori municipal amb la recaptació del 'recàrrec barceloní'.

"És evident que el turisme té uns impactes sobre la ciutat de Barcelona i cal distribuir els costos i els beneficis del turisme", ha dit aquest dijous en unes declaracions a la premsa.

Alamany ha diferenciat l'acord entre el Govern i els Comuns --en què s'ha acordat que un 25% de l'impost es destini a polítiques d'habitatge-- i l'anomenat 'recàrrec barceloní'

"Hi hauria d'haver molta més transparència per saber el tercer ingrés més important de la ciutat, on va a parar i si realment pal·liarà els impactes del turisme o va a un calaix de sastre a subvencionar altres coses que haurien de ser sufragades per altres partides de l'Ajuntament de Barcelona", ha dit.

Ha reiterat que el seu partit vol saber si "realment" l'ingrés amb la taxa es gastarà en aspectes que tenen a veure amb l'impacte del turisme i ha afegit que és aquest és un debat, que, en les seves paraules, volen tenir.