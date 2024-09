Alamany: la candidatura de Junqueras vol "ordenar el partit i connectar-lo amb el país"

Creu que la decisió d'entrar al govern de Collboni ha de ser un "debat estratègic" de la militància

BARCELONA, 25 set. (EUROPA PRESS) -

La líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, ha defensat la candidatura Militància Decidim, encapçalada per l'expresident del partit Oriol Junqueras, per "ordenar el partit i connectar-lo amb el país".

En una entrevista d'aquest dimecres a TV3 recollida per Europa Press, Alamany, que figura com a candidata a ocupar la secretaria general d'ERC en aquesta mateixa candidatura, ha destacat la voluntat de conjurar el partit per tornar a portar l'independentisme "més enllà" dels convençuts.

FUNCIONAMENT TRANSPARENT

En preguntar-li per l'estructura B organitzada dins el partit i que va impulsar controvertides campanyes de comunicació, com els cartells contra els germans Maragall, ha apostat per "garantir que existeix un funcionament transparent que compta amb la militància, que la posa al centre".

"Això que ens ha passat és una conseqüència de no haver posat els espais formals, els àmbits formals, a disposició de l'autocrítica que mereixíem", ha opinat Alamany.

També ha defensat "depurar responsabilitats" que, segons ha afirmat, tindran noms i cognoms, per crear el funcionament i les regles de joc necessàries perquè no es torni a produir.

GOVERN DE BARCELONA

Sobre el preacord perquè ERC entri al govern de l'alcalde socialista Jaume Collboni, ha reiterat que serà la militància del partit republicà qui ho decideixi.

Així mateix, ha supeditat aquesta decisió a un debat estratègic que, a parer seu, han de fer els militants d'ERC: "Jo podria fer dues coses, que és mirar-m'ho o arremangar-me i creure que aquest és un debat estratègic que un partit seriós, amb vocació de majories i que vol ser gran, ha de tenir".