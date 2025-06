Alamany (ERC) avisa Illa sobre ampliar l'Aeroport: "Se li complicarà més la legislatura"

BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha criticat l'anunci aquest dimarts del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre ampliar l'Aeroport de Barcelona, i ha avisat que "se li complicarà més la legislatura".

"Cada vegada que hi hagi temptació de retrocedir en la defensa dels interessos dels catalans, al senyor Salvador Illa se li complicarà més la legislatura", ha advertit en unes declaracions als mitjans en preguntar-li per si l'anunci posa en risc futurs pactes amb el Govern.

Alamany també ha retret a Illa dir que l'Aeroport de Barcelona no és "de primera" i que no critiqui per aquest fet Aena, qui la republicana creu que n'és el principal responsable.