Alamany (ERC) avisa que donaran suport a un suplement de crèdit "tècnic" i no de 4.000 milions

Celebra l'acord amb el PSC per rebaixar "un punt" l'IRPF a les rendes de menys de 33.000 euros

BARCELONA, 24 març (EUROPA PRESS) -

La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha avisat el Govern que donaran suport a un decret de suplement de crèdit "tècnic" i no a un de 4.000 milions d'euros com havia proposat inicialment l'executiu català.

Així s'ha pronunciat aquest dilluns en una roda de premsa, davant la previsió que el Govern porti al Consell Executiu un suplement de crèdit per incorporar els ingressos previstos al pressupost de la Generalitat prorrogat.

"Sobre els 4.000 milions, nosaltres no som aquí. Una altra cosa és que avui el Govern presenti un decret tècnic que permeti equiparar el pressupost actual amb el de l'any passat", ha afirmat Alamany, que ha recordat que el mateix va passar durant el govern d'ERC liderat per Pere Aragonès, al qual va afegir una ampliació de crèdit d'uns 2.000 milions.

Ha afirmat que "estaria bé que aquests recursos hi fossin" per poder assegurar el pressupost prorrogat del 2024 i els 2.000 milions d'euros de suplement de crèdit, ja que considera que sinó hi hauria una retallada de facto, textualment.

REBAIXA DE L'IRPF

La portaveu ha celebrat l'acord entre ERC i el Govern per rebaixar l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) a les rendes inferiors a 33.000 euros, i ha detallat que aquesta rebaixa es començarà a aplicar a partir de l'exercici 2026.

Ha explicat que el pacte recull una reducció "d'un punt, fins al 9,5% del primer tram de tributació de l'escala catalana", i ha destacat que això beneficiarà un 75% dels contribuents i la classe mitjana catalana.

Alamany ha concretat que aquest pacte amb el Govern "no inclourà un increment a les rendes més altes", i l'executiu català ho haurà d'aprovar via decret i convalidar-ho al Parlament.