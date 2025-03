Alamany (ERC): Amb la gestió de Rodalies des de Catalunya s'està "arrencant un queixal a l'Estat"

Vincula el suport d'ERC a una ampliació del crèdit a l'avenç dels acords amb el PSC

BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, creu que amb la gestió i governança de Rodalies des de Catalunya s'està "arrencant un queixal a l'Estat", una qüestió, a parer seu, molt real d'unes dimensions gegantines.

"Ningú no ens convencerà que els acords als quals hem arribat, com el traspàs de Rodalies, no són un salt històric", ha dit en una entrevista d'aquest dimarts a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press, en preguntar-li sobre si hi havia un acomplexament a ERC amb els acords que aconseguia, i ha afirmat que hi ha hagut una actitud, en les seves paraules, de cert acomplexament.

Ho ha expressat, textualment, malgrat que ERC ha posat sobre la taula la resolució del conflicte polític, els indults, l'amnistia i el concert econòmic, i ha afegit que al partit no li ha de fer por arribar a acords que siguin "històrics i que restin dependència de l'Estat".

Preguntada per si ERC tornarà a l'autogovern, ha dit que no es pot portar Catalunya a un salt definitiu --en referència a la independència-- sense que estigui, a parer seu, preparada i forta: "Ara toca fer nació", ha dit, després de posar en relleu els salts, en les seves paraules, històrics del traspàs de Rodalies o la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA).

Ha vinculat un possible suport dels republicans a una ampliació del crèdit de la Generalitat a l'avenç dels acords amb el PSC: "Si el partit socialista avança en les estructures del finançament singular, si completem la condonació del deute, si hi ha empresa mixta per al traspàs de Rodalies com estem parlant, evidentment hi haurà possibilitats d'entesa".