Alamany agraeix a Puente reconèixer que el dèficit d'inversió a Rodalies provoca accidents

Afirma que l'empresa mixta de Rodalies "pot ser imperfecta" però és una transició i un avenç de sobirania
BARCELONA, 22 gen. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC i líder del partit a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, ha agraït que el ministre de Transports, Óscar Puente, reconegui que "el dèficit d'inversió estructural" a Rodalies pot provocar accidents com el de Gelida (Barcelona).
"Li agraeixo la sinceritat al ministre Puente avui quan ha dit que evidentment els accidents tenen relació amb el dèficit d'inversió estructural que hi ha hagut al nostre país", ha sostingut la dirigent republicana en un acte aquest dijous organitzat pel Cercle d'Infraestructures.
Alamany també ha qualificat d'escàndol que aquest dijous tampoc no funcioni cap línia de Rodalies: "S'han d'aturar les línies perquè no saben on pot anar a petar l'accident", i ha alertat que la possibilitat d'un accident ja no és una anècdota sinó que es pot replicar, posant en risc la seguretat dels ciutadans.
També ha destacat que gràcies a ERC s'ha constituït l'empresa mixta de Rodalies, i ha cridat els qui vulguin solucionar el problema de les infraestructures a afegir-se a aquest avenç en sobirania.
A més a més, ha assenyalat que aquesta nova empresa "pot ser imperfecta", però no és el camí final, sinó un procés de transició cap a un nou model de governança.
"Siguis o no independentista, és evident que la gestió descentralitzada d'una infraestructura tan prioritària com Rodalies és una prioritat", ha destacat Alamany.