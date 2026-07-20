Alamany (ERC) afirma que la sortida de Martínez Bravo "demostra que hi ha coses que no funcionen"

BARCELONA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha afirmat aquest dilluns que la sortida de la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, del Govern "demostra que hi ha coses que no funcionen" dins l'executiu.
En una roda de premsa a la seu d'ERC, ha apuntat a la situació de diversos departaments: "Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de tres mesos que està de baixa i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona", ha dit en referència a Martínez Bravo, Olga Pané (Salut) i Sílvia Paneque (Territori).
Alamany ha assegurat que "un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes" que té Catalunya.
Preguntada per la possible presentació dels pressupostos del Govern de cara al 2027, ha respost que el president Salvador Illa primer haurà d'ordenar el seu executiu: "Avui ha començat amb un primer canvi i ens fa l'efecte que no serà l'últim", i ha afegit que en la situació actual no toca començar a pensar en nous comptes.
FINANÇAMENT
Quant a les xifres d'inversió de l'Estat, ha lamentat que Catalunya està sotmesa al que qualifica de càstig sistemàtic perquè, sosté, la inversió a Madrid ha estat el doble que a Catalunya, un "absolut fracàs".
"Es constata el fracàs del govern d'Illa davant l'Estat espanyol. El seu govern amic. Un fracàs que paguem els catalans", ha criticat, i veu la situació com una humiliació a Illa que deixa al Govern en evidència.
En aquest sentit, defensa el model de finançament i el Consorci d'Inversions pactat pel seu partit i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), exemples, diu, de política útil: "És decebedor el fet que altres partits catalanistes es posin sempre de perfil quan hi ha unes eines que poden ser útils per arribar a solucionar aquesta qüestió".
Adreçant-se a Junts, Alamany ha dit que Catalunya necessita gent que es posi a treballar en comptes de dramatisme, i ha afegit que el partit de Carles Puigdemont està "immers en el pànic electoral amb Aliança Catalana".