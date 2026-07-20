Alamany (ERC) afirma que la seva il·lusió és "tenir la selecció catalana" competint al món

BARCELONA 20 jul. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, s'ha referit aquest dilluns a la victòria d'Espanya en el Mundial de futbol en afirmar que no estarà mai en contra de l'alegria però que la seva "il·lusió és tenir la selecció catalana".
Preguntada en una roda de premsa a la seu d'ERC, ha dit que la selecció espanyola en aquest Mundial, de la mateixa manera que la selecció femenina en el Mundial del 2023, demostren que una selecció catalana "pot competir internacionalment de manera excel·lent".
"Continuarem treballant des d'Esquerra Republicana per aconseguir la selecció catalana que Espanya ens nega", ha afegit.