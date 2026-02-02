Alamany: el nomenament de Playà com a director de Rodalies "accelera el traspàs"

BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha celebrat que el nomenament de l'enginyer Òscar Playà com a nou director general de Rodalies de Catalunya, càrrec que compatibilitzarà amb com a CEO de l'empresa mixta, "accelera el traspàs" de Rodalies a la Generalitat.
En una roda de premsa aquest dilluns, ha assegurat que aquest nomenament s'ha donat després de la pressió d'ERC al Govern perquè s'accelerés aquest traspàs, i ha afegit que aquesta acceleració també passa perquè Playà "no accepti els xantatges dels maquinistes per poder avançar", que s'acceleri la incorporació de nous combois i el traspàs de les línies compromeses.
La número dos dels republicans també ha insistit a demanar la dimissió del ministre de Transports, Óscar Puente, i la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, per la gestió de la crisi, que continua aquesta setmana.
"El caos continua, malgrat que la consellera del Govern va dir que avui estaria resolt. I si no és avui, al llarg d'aquesta setmana ha de començar a quedar resolt el caos en què està immersa la ciutadania de Catalunya, perquè és inexcusable tanta incompetència", ha dit Alamany.
També ha acusat "altres partits polítics, que avui s'esquincen les vestidures amb el caos de Rodalies" de no asseure's a negociar amb el Govern per solucionar el problema, i ha criticat que aquesta situació es deu a la desinversió continuada, que ha atribuït a una qüestió ideològica dels diferents governs del PP i el PSOE, textualment.
La portaveu dels republicans ha cridat la ciutadania a participar en la manifestació de la plataforma d'usuaris que han convocat aquest dissabte a Barcelona, i ha defensat que aquesta protesta ha d'anar "en la línia d'accelerar el traspàs, per tenir més sobirania a Catalunya" i poder decidir sobre els trens, els recursos i les inversions.