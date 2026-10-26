Alamany (ERC) afirma que les esquerres "catalanes i espanyoles han d'anar a l'una" sense diluir-se

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 26 oct. (EUROPA PRESS) -
La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha afirmat que "les esquerres catalanes i espanyoles han d'anar a l'una", però que això no vol dir diluir els projectes de cadascú ni arribar a una sopa de sigles.
Així s'ha pronunciat aquest dilluns en una entrevista de 'El Periódico' recollida per Europa Press, en la qual ha celebrat l'aliança amb Podem en les eleccions generals, que ha definit com un "exercici de generositat" que enforteix el projecte davant una amenaça reaccionària.
Sobre les crítiques internes al cap de llista d'ERC a les generals, Gabriel Rufián, la portaveu republicana ha subratllat que és el millor candidat possible, i ha afegit que li molesten especialment les crítiques que se li fan "des del classisme, per la seva manera de parlar, pel fet que parli clar".
Ha sostingut que dimarts passat hi va haver un Consell Nacional "plàcid" en el qual es van aprovar les llistes definitives d'ERC per a les quatre províncies, i ha afegit que estan satisfets d'haver arribat a aquest punt de cohesió interna.
CORDONS SANITARIS
Preguntada per si hi ha d'haver cordons sanitaris a AC, Alamany ha respost que està bé que existeixin a les institucions, però "no pactar amb ells no és suficient, perquè el que fa Aliança no és conquerir institucions, sinó el sentit comú de la gent".
Alamany també ha condemnat els aldarulls de dissabte a Barcelona i ha demanat saber què va passar i l'origen dels avalots: "Robar no és cap tipus de protesta".
També ha criticat que el Govern i l'Ajuntament de Barcelona no preveiessin la situació, i ha insistit que els incidents "no es poden justificar per un malestar real provocat per l'encariment de la vida i que només pot ser resolt per vies pacífiques i polítiques".