Alamany (ERC) afirma que ERC presentarà una esmena a la totalitat als pressupostos

BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha afirmat que ERC presentarà aquest dimarts una esmena a la totalitat als pressupostos al Parlament de la Generalitat.
"Crec que és el mecanisme coherent respecte al nostre posicionament. Esquerra Republicana no avalarà la resignació del Govern de la Generalitat davant el PSOE", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Alamany ha assegurat que "ara mateix no hi ha garanties" per desencallar la tramitació del pressupost i que, per això, presenten l'esmena.