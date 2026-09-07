Alamany (ERC) acusa el Govern d'"anar a remolc" amb la vaga educativa

BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha acusat el Govern d'"anar a remolc" amb la vaga de professors amb la qual començarà el curs aquest dimarts, i els ha demanat que es posin a treballar i prenguin decisions per resoldre la crisi educativa.
"Aquells que es van presentar a unes eleccions dient que eren els campions de la gestió, no fan més que acumular problemes de gestió que afecten el dia a dia de la quotidianitat de les famílies. Per això demanem que deixin de presumir de gestió i que es posin a treballar", ha afirmat en una roda de premsa aquest dilluns.
Alamany ha preguntat al Govern si "ningú va pensar que era bona idea anar-se'n de vacances perquè el primer dia de curs escolar les vagues se les mengin les famílies, els infants i els docents", després de criticar que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja ha demanat una treva als sindicats, ja que considera que hi hauria d'haver dialogat a l'estiu.
La dirigent republicana ha sostingut que la crisi educativa té dos vessants: la del conflicte laboral, que ha demanat resoldre "com més aviat millor", i el repte educatiu, per la qual cosa ha insistit en la proposta d'ERC d'arribar a un acord d'estabilitat en l'educació i trobar consensos.