Alamany (ERC) acusa el Govern d'abocar Catalunya a un "eclipsi permanent"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 ago. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha acusat aquest diumenge el Govern de la Generalitat d'abocar Catalunya a un "eclipsi permanent" després de la gestió de la mobilitat durant l'eclipsi del passat dimecres, en unes declaracions als mitjans des de la plaça de la Virreina en el context de la Festa Major de Gràcia (Barcelona).
Alamany ha subratllat que "era previsible aquesta mobilització massiva i per tant no s'entén la poca previsió del Govern".
"El fracàs en la mobilitat és una mostra més d'un Govern que no està connectat a les preocupacions terrenals", ha afegit.
La secretària general d'ERC ha destacat la situació de "vagues que amenacen al Govern, col·lapse en les infraestructures i un informe PISA fallit, una mostra que el Govern ens té en un eclipsi permanent".
En clau municipal, Alamany ha defensat que les festes de la Vila de Gràcia "són l'exemple més evident de la nostra Barcelona, d'una Barcelona que no volem perdre, la dels veïns que s'organitzen".
"Creiem en aquesta Barcelona, no la que es decora per als turistes, sinó la que continua creient en la seva energia, en la seva identitat, personalitat i caràcter", ha dit.