Alamany dona la mà a tota la militància d'ERC després del congrés: "Comptem amb tots"

BARCELONA 15 des. (EUROPA PRESS) -

La nova secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, la candidatura de la qual va guanyar aquest dissabte el congrés de la seva formació, ha donat la mà aquest diumenge a tota la militància republicana per afrontar la nova etapa de l'organització: "Comptem amb tots".

"Una vegada passat un congrés, les candidatures ja deixen de tenir sentit. Jo soc la secretària general d'ERC de tots, de totes, hagin estat on hagin estat, i ens hem de posar a treballar des del minut u", ha dit Alamany en una entrevista a Rac1, recollida per Europa Press.

Alamany ha remarcat que l'independentisme no està a la mateixa situació que el 2017 i que "ha de donar resposta i s'ha d'omplir de contingut" per afrontar els reptes principals que té actualment Catalunya, també amb moviments socials com el del dret a l'habitatge, apunta.

UNA CAMPANYA "LLARGA I DURA"

Per Alamany, la campanya del congrés ha estat "llarga i dura", però ha destacat l'alta participació de la militància en el procés com una prova, en les seves paraules, que el partit està viu.

Ha valorat que ERC compta ara amb el "lideratge fort" del reelegit president, Oriol Junqueras, però ha detallat que una de les seves missions com a secretària general serà treballar per aflorar nous lideratges i recórrer les seccions locals del partit per, textualment, entendre què passa a la Catalunya d'avui.