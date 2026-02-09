Alamany descarta aliances: ERC és presentarà a les generals amb les seves sigles

Assegura que si Rufián vol ser candidat a les generals amb ERC "ho serà"
BARCELONA, 9 febr. (EUROPA PRESS) -
La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha descartat explorar aliances electorals de cara a unes eleccions generals, tal com planteja el portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián: "ERC és presentarà a les generals amb les sigles d'ERC", ha subratllat.
En una roda de premsa aquest dilluns, Alamany ha insistit que concorreran amb les seves sigles "a totes les eleccions", i ha assegurat que ERC està forta i comença a recollir els fruits de la feina be feta, per la qual cosa continuaran amb l'estratègia que tenien fins ara.
La número dos dels republicans ha coincidit amb el president d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, a centrar-se a defensar els interessos dels ciutadans del seu territori: "El millor antídot per a la dreta i l'extrema dreta, i ho hem vist en les eleccions aragoneses, és apostar per projectes com el nostre, ERC, arrelats al nostre país i no decidits des de Madrid".
Alamany s'ha fet seu el concepte d'Otegi d'"esquerra de quilòmetre zero", i ha restat importància al fet que Rufián participi en una acte el pròxim 18 de febrer amb el dirigent de Més Madrid Emilio Delgado.
Ha descartat impulsar un canvi de rols en el grup d'ERC al Congrés després d'aquestes propostes de Rufián, ha assenyalat que no s'imagina competir electoralment contra ell, i ha subratllat que si vol ser candidat d'ERC en unes futures eleccions generals, "ho serà".
NOMÉS EN LES EUROPEES
La portaveu republicana ha assegurat que només es plantegen aquestes aliances de cara a les europees, en què hi ha circumscripció única i ja s'han presentat en coalició amb Bildu i el BNG, i ha afegit que comparteixen amb Rufián la necessitat de pensar com ser "millors davant la dreta i l'extrema dreta".
Ha assenyalat que li sembla bé que Rufián participi en xerrades o debats intel·lectuals com el que protagonitzarà amb el dirigent de Més Madrid, i ha afirmat que no cal que Rufián demani permís al partit per fer un acte d'aquest tipus, després d'insistir que ho viuen amb naturalitat, preguntada per si sabien que se celebraria.
Alamany ha negat que s'hagin debatut aquestes propostes de Rufián en cap òrgan intern del partit, i ha assegurat que ERC no se sent al·ludida quan el seu portaveu demana "més cap i menys puresa" per combatre l'auge de l'extrema dreta.