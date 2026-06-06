Alamany defensa que ERC ha de "donar la batalla per la identitat" davant de l'extrema dreta

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
Afirma que el Govern necessita una "cura d'humilitat" per afrontar el conflicte educatiu
GIRONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha defensat que la seva formació ha de "donar la batalla per la identitat" i cultivar des de valors progressistes el que vol dir ser català en un moment en el qual, diu, hi ha forces d'extrema dreta que aprofiten l'escenari actual per generar frustració i malestar culpant als de baix.
Així s'ha expressat durant la seva intervenció en el Consell Nacional del partit celebrat a Banyoles (Girona) aquest dissabte, on ha sostingut que la identitat no és una bandera buida sinó el símptoma de si existeix o no comunitat i ha afegit que és imprescindible plantejar aquesta batalla quan "una part de l'independentisme s'ha replegat".
"Una part de l'independentisme, als nostres pobles, a les nostres ciutats, però també en els seus discursos nacionals, es resigna a ser una minoria a la nostra casa", ha assegurat, i ha dit que aquesta és una estratègia que porta a la derrota, davant del que ha situat a ERC com a alternativa.
CRÍTIQUES A JUNTS I PSC
D'altra banda, també ha criticat als que "estan al mig, aquells que no saben a on van, aquells que no saben on estan", en referència a Junts, que ha qualificat d'indesxifrable.
A més, s'ha referit al PSC: "També el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que es pot ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal integrar-te en la comunitat al teu voltant. I davant d'això, ERC diu que ni reaccionarisme ni cosmopolitisme naïf", ha exposat.
CONFLICTE EDUCATIU
En referència al conflicte educatiu a Catalunya i les reclamacions dels docents ha assegurat que el Govern necessita una "cura d'humilitat" per afrontar el conflicte i ha demanat a l'executiu que continuï negociant amb els sindicats per trobar una solució, remarca, que estigui a l'alçada.
En aquest sentit, ha advertit que aquest conflicte "supera mandats, governs i sindicats" i evidencia que l'escola ha canviat molt en els últims anys i no s'han fet grans acords en aquest àmbit.
"Necessitem una escola que respongui a les necessitats que tenim avui", ha subratllat, i ha demanat abordar la reculada de l'ús social del català, la necessitat de recursos i d'atendre les necessitats educatives especials.
ELECCIONS MUNICIPALS
Alamany ha posat el focus en les eleccions municipals que se celebraran el proper any i ha reivindicat que ERC ha de ser "la primera força del país".
Ha fet balanç de la situació actual de la qual ha dit que la classe mitjana i treballadora "cada vegada és més pobra", la qual cosa, apunta, està generant desesperança i, a més, ha assenyalat que Catalunya ha viscut en els últims anys canvis vertiginosos.
Per això, ha tornat a insistir en la defensa de la identitat: "La ciutadania ha de creure que les candidatures d'esquerres són les que millor defensen la identitat local dels nostres pobles i municipis", ha defensat.
D'altra banda, ha sostingut que ERC ha de construir un horitzó d'il·lusió davant dels que "atien l'odi o aquells que només volen gestionar el mentrestant".
Així, ha demanat actuar amb ambició i ha dit que ERC és el partit que millor defensa els interessos dels catalans i ha afegit que el partit ha de ser el "carrer gran de l'independentisme" abanderant major sobirania per a Catalunya.