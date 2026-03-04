Alamany diu que ERC vol pressupostos: "No ens volem aixecar de la taula"

Descarta fronts comuns en l'esquerra tant a Barcelona com a Catalunya
BARCELONA, 4 març (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC i presidenta a Barcelona, Elisenda Alamany, ha assegurat aquest dimecres que els republicans volen pressupostos i no es volen "aixecar de la taula", i ha precisat que qui ho va fer és el PSC amb un cop d'orgull en presentar el projecte dels comptes sense tenir tancats els suports.
Ha afirmat que es refia de la paraula del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre el compliment dels acords entre tots dos partits però ha assenyalat que el més "necessari" són les garanties o compromisos que hi haurà modificacions legislatives que faran possible que Catalunya pugui recaptar l'IRPF, ha dit en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
"És una mica com, bé, aproveu el pressupost i ja us ho trobareu. Home, no, busquem quina és la manera de trobar una certesa", ha defensat.
S'ha mostrat estranyada pel fet que el PSC presenti el tràmit per als comptes sense tenir tots els suports, que veu com un cop d'orgull, i considera que hi haurà pressupostos a Catalunya, tot i que no a l'abril "com vol el PSC", i ha augurat que potser sí al juny.
BARCELONA
Alamany, que també és la presidenta d'ERC a Barcelona i la candidata republicana a l'alcaldia en les eleccions municipals del 2027, ha reiterat el seu rebuig a la proposta de l'alcaldable de BComú, Gerardo Pisarello, de formar un front ampli d'esquerres a Barcelona.
Ha assenyalat que Barcelona no té "cap problema" en l'optimització del vot de l'esquerra, cosa que veu diferent a Espanya.
També ha descartat fer un front comú a Catalunya: "Vaig veure la unió de Junts pel Sí (JxSí) i sé què va provocar. Va provocar que gent d'esquerres deixés de votar Esquerra Republicana".
CONFLICTE A L'IRAN
Ha qualificat d'il·legal l'atac dels Estats Units i Israel a l'Iran, el qual està promogut per "dos cadàvers polítics" --en referència als líders de tots dos països, Donald Trump i Benjamin Netanyahu--, sobre els quals considera que tenen problemes interns que miren de tapar.
Preguntada per si el president del Govern central, Pedro Sánchez, també és un cadàver polític, ha assenyalat que sempre se'l dona per mort i cau dret: "Crec que és com la cançó aquella de: 'No estava muerto, estava de parranda'. Sánchez, és una cosa així".