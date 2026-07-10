Alamany assegura que ERC està "molt prop de disputar l'alcaldia" de Barcelona a Collboni

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC i líder del partit a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, ha assegurat sobre les dades del baròmetre municipal publicades aquest divendres que el seu partit està "molt a prop de disputar l'alcaldia" al PSC i a l'alcalde, Jaume Collboni.
En unes declaracions difoses pel partit, s'ha mostrat satisfeta pel fet que "cada vegada més barcelonins vulguin que Barcelona continuï sent Barcelona", que és el lema de campanya d'Alamany, i ha afirmat que les eleccions municipals del 2027 seran una oportunitat per fer-ho.
"L'any vinent tindrem una oportunitat per recuperar el control de la nostra ciutat, per recuperar la nostra Barcelona per als veïns, i estic convençuda que els barcelonins ens mobilitzarem per fer-ho possible", ha expressat.
El partit destaca que ERC és la força política que "més creix" i que s'acosta al PSC, que Alamany és la líder més ben valorada i que l'habitatge, un dels principals eixos de la seva campanya, continua sent la preocupació més important de la ciutadana.
Segons el baròmetre municipal, el PSC guanyaria les eleccions a Barcelona amb un 13% d'intenció directa de vot, seguit d'ERC (11,1%), BComú (4,7%), Aliança Catalana (3,3%), el PP (3,1%), Vox (2,7%) i Junts (2,6%).