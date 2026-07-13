Alamany afirma que a ERC són "optimistes" de cara a l'amnistia

BARCELONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -
La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha afirmat que el seu partit és "optimista" en relació amb la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) d'aquest dijous sobre la llei d'amnistia, i creuen que serà favorable a aplicar-la.
"Esperem que aquesta setmana puguem veure una mica la llum, que el TJUE ens doni la raó i posi en evidència un estat que hauria de tenir vergonya dels seus dèficits democràtics", ha dit aquest dilluns en una roda de premsa.
També ha sostingut que a Espanya hi ha "un boicot judicial a la democràcia", i ha desitjat que la sentència del TJUE posi un mirall davant l'Estat i que s'apliqui l'amnistia d'una vegada per sempre.
Preguntada per si confia que el Tribunal Suprem (TS) apliqui l'amnistia en cas que el TJUE ho dictamini, ha respost: "Als independentistes l'Estat en general no ens posa mai les coses fàcils, ni aplicar lleis, ni resolucions judicials. Sabem que aquesta és una lluita que caldrà continuar fent".
INSTA JUNTS
Sobre la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) i el nou model de finançament, ha tornat a instar Junts a no "castigar el país amb els seus vots" en contra del nou finançament.
"Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral a Aliança Catalana", ha dit en al·lusió a l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), que situava el partit de Sílvia Orriols en tercera posició en estimació de vot, per davant de Junts.