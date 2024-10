Alamany advoca per fer d'ERC un "partit gran" i reivindica els pactes amb el PSOE

BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -

La líder d'ERC a Barcelona i candidata a la secretaria general del partit, Elisenda Alamany, ha advocat per fer dels republicans un "partit gran, de vocació de majories, desacomplexat, de connexió amb el que la gent vol", i ha reivindicat els pactes duts a terme amb el PSOE.

"Quan pujàvem a l'AVE ja s'estava demanant perdó pel que s'havia negociat. Això és inacceptable. No pot ser que els nostres acords se'ls creguin més els barons del PSOE i el PP que el país", ha sostingut en una entrevista d'aquest dimecres en 'Nació' recollida per Europa Press, a més de reivindicar que els acords han de ser complerts.

Ha reivindicat la candidatura de 'Militància Decicim' per liderar el partit, encapçalada per l'expresident d'ERC Oriol Junqueras, pel seu repte de conformar un "partit gran i guanyador" en el qual, afirma, estarà a favor d'incorporar gent d'altres candidatures que ho tinguin clar.

"No vull un partit tancat, endogàmic, que no parli clar, que es desdibuixa i no sembli autèntic. Es podrà incorporar a tothom que comparteixi la vocació de majories", ha assegurat Alamany.

Ha insistit a trencar amb el "cert acomplexament en l'organització" que veu instal·lat en l'anterior etapa i, en preguntar-li pel lideratge de la secretària general, Marta Rovira, l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès i el propi Junqueras, ha rebutjat situar l'anàlisi sobre les persones i fer-ho en els fets.