Ajuntament de Girona, Diputació i Generalitat commemoren conjuntament la Diada

GIRONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i la Generalitat han celebrat conjuntament la Diada de Catalunya aquest dijous en un acte a la plaça de Catalunya de la ciutat que ha reunit a desenes de persones, informa el consistori en un comunicat.
L'acte institucional unitari a la ciutat ha comptat amb les intervencions de l'alcalde de Girona, Lluc Salellas; de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i del president de la Diputació, Miquel Noguer.
A la commemoració han assistit també la vicealcaldesa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, i el tinent d'alcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, a més de portaveus dels grups municipals i diversos regidors i regidores de l'Ajuntament, juntament amb altres autoritats.
"Girona és una ciutat que sobreviu a l'assimilació de tot espai urbà europeu en una sola marca feta pel capital financer. Tenim les nostres arrels, la nostra manera de fer, la nostra voluntat de projectar-nos cap a fora i la nostra forma d'entendre'ns cap a dins. Una ciutat plena de vida que només podrà ser lliure si el nostre país ho és alhora", ha subratllat l'alcalde Salellas.
Per la seva banda, la consellera Sílvia Paneque ha reivindicat una Diada "de voluntat nacional, llibertat democràtica i el valor del treball ben fet", i ha assegurat que la celebració és un punt de partida per seguir construint una Catalunya moderna i integradora, en les seves paraules.
PRESERVACIÓ DEL CATALÀ
El president de la Diputació, Miquel Noguer, ha posat el focus en la preservació del català: "Sense llengua, no hi ha nació i sense cultura, no hi haurà sobirania. Per això, avui hem de posar l'accent a reivindicar la necessitat urgent de protegir i promoure el català com a llengua pròpia, comuna i vertebradora del país.
L'alcalde d'Alzira (València), Alfons Domínguez, ha estat el convidat en aquesta edició de l'acte de la Diada a Girona i ha realitzat una intervenció a l'inici de la commemoració remarcant els "vincles culturals i socials del País Valencià i Catalunya".