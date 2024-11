Ajornat el judici a l'exconseller Puig pel 'cas Sixena' a febrer de 2025 al no ser localitzat

El TSJC expedeix una ordre d'investigació europea perquè l'acusat comparegui a la vista

BARCELONA, 18 nov. (EUROPA PRESS) -

La sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ajornat per als dies 20 i 21 de febrer de 2025 a les 09.30 hores el judici a l'exconseller de Cultura, Lluís Puig, acusat d'un delicte de desobediència en relació amb el cas de les obres d'art de Sixena, perquè no ha pogut ser localitzat.

El judici estava previst pel 21 i 22 de novembre i el TSJC ha ajornat la vista al no ser "possible la citació a judici" de Lluís Puig i ha expedit una ordre d'investigació europea perquè l'exconseller comparegui al judici oral en la nova data, informa en un comunicat aquest dilluns.

A Puig ho jutjarà el TSJC per la seva condició d'aforat --té escó en el Parlament per Junts a pesar que resideix a Brussel·les-- mentre que a Santi Vila, el seu predecessor al capdavant de la Conselleria i que ara no és aforat, ho enjudiciarà un jutjat penal de Barcelona.

DELICTE DE DESOBEDIÈNCIA

La Fiscalia atribueix als dos un presumpte delicte de desobediència a resolucions judicials, i a Vila també ho considera responsable d'un presumpte delicte d'usurpació d'atribucions judicials.

El ministeri públic sosté que Vila va ser notificat per traslladar al Monestir de Sixena una sèrie de béns artístics --que es trobaven una part en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) i una altra en el Museu de Lleida--, i que va traslladar els béns del MNAC, però no les 44 peces del museu lleidatà.

Així, va ser requerit per lliurar-los, però segons el fiscal es va negar i, posteriorment, es va notificar a Puig, que acabava de succeir a Vila al capdavant de la Conselleria, sense que lliurés els béns en el "curt temps en què va exercir el seu càrrec".

La Fiscalia i l'acusació particular consideren que els fets que s'imputen a Puig i Vila són "fets connexos", per la qual cosa volien que se'ls jutgés junts; no obstant això, el tribunal va optar per separar les causes.