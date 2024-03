Ajornat el judici a Jové, Salvadó i Garriga perquè no coincideixi amb la campanya

El TSJC rebutja anul·lar-lo per la llei d'amnistia perquè encara no està aprovada

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit ajornar el judici a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; al líder d'ERC al Parlament i ex-secretari general de Vicepresidència de la Generalitat, Josep Maria Jové, i a l'exsecretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, per presumpta desobediència en els preparatius de l'1-O per evitar que coincideixi amb la campanya electoral catalana del 12M.

El judici estava previst el 10 d'abril i fins al 29 de maig, per la qual cosa hauria coincidit amb la campanya electoral i les eleccions al Parlament, i en una interlocutòria consultada per Europa Press aquest dijous el tribunal ordena reprogramar la vista i fixar un altre dia i hora per començar el procés.

Les tres defenses i les tres acusacions (Fiscalia, Advocacia de l'Estat i Vox) que formen part de la causa han estat d'acord en la conveniència d'evitar que el judici coincideixi amb la campanya electoral.

A més, les defenses de Salvadó i Garriga van demanar suspendre el judici davant la tramitació de la llei d'amnistia, una petició que Jové va subscriure i a la qual es van oposar les acusacions públiques de la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i l'acusació popular de Vox.

El TSJC ho ha descartat perquè la tramitació de la llei d'amnistia "no pot ser tinguda, ara com ara, com un fet cert amb capacitat per interferir o alterar el curs del judici oral ja convocat", cosa que en canvi sí creu que passaria si estigués aprovada i publicada.

Abans de la convocatòria electoral, Jové va demanar canviar la data del judici perquè quatre jornades coincidien amb plens del Parlament, on és diputat, però el tribunal ho va rebutjar i li va recordar que el Reglament de la cambra preveu que els diputats puguin delegar el vot en casos justificats.

"EVITAR INTERFERÈNCIES"

En canvi, la convocatòria electoral a Catalunya sí que "és un fet cert i constatable", i el tribunal també té en compte que Jové i Garriga pertanyen a ERC, que es presentarà a les eleccions, i en el judici també hi intervindrà Vox com a acusació, que també concorre als comicis.

El tribunal veu necessari "evitar interferències recíproques entre el procés electoral democràtic i el necessari assossec que ha de presidir la celebració del judici oral", com comparteixen totes les parts implicades.

DESOBEDIÈNCIA, PREVARICACIÓ I MALVERSACIÓ

En aquesta causa, Garriga s'enfronta a la petició de la Fiscalia d'un any d'inhabilitació per presumpta desobediència, mentre que el fiscal reclama set anys de presó per a Jové i sis anys i tres mesos per a Salvadó.

A ells dos, el fiscal els atribueix els presumptes delictes de desobediència --igual que a la consellera-- a més de presumpta prevaricació i malversació agreujada.