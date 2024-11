Ajornada la visita dels reis a Xiva després dels incidents a Paiporta

MADRID 3 nov. (EUROPA PRESS) -

La visita dels reis a Xiva ha quedat ajornada "per acord conjunt de les autoritats estatals, autonòmiques i de la casa reial" després dels indicentes registrats a Paiporta, han informat fonts de la Casa del Rei.

Tot i que en un primer moment es va informar que la visita programada es mantenia malgrat els incidents d'aquest diumenge a Paiporta, una de les localitats valencianes més afectades per la dana, finalment s'ha decidit ajornar.

La visita a Xiva s'ha cancel·lat després dels fets a Paiporta, on hi ha hagut crits, insults i llançament d'objectes i fang durant el recorregut dels reis, el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Els reis volien conèixer l'última hora en les feines de rescat i recuperació de subministraments bàsics i expressar de prop el sentiment de condol a famílies de morts i desapareguts i el suport al conjunt de veïns en la recuperació dels subministraments bàsics.

El rei s'ha quedat durant gairebé una hora a Paiporta mirant de calmar els ànims i escoltar els testimonis de dolor i indignació dels veïns.

Al seu costat s'hi ha quedat el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, mentre que el president del Govern central, Pedro Sánchez, ha abandonat la comitiva i ha estat evacuat.

El rei presidirà aquest dilluns al matí a la Quarter General de la UME a la Base Aèria de Torrejón la reunió del Comitè de crisi per al seguiment dels efectes de la dana. Els reis han suspès tota l'agenda d'altres activitats previstes per a la setmana vinent.

Els monarques han parlat per telèfon els últims dies amb els alcaldes de Xiva, Catarroja, Torrent, Algemesí, Utiel, Paiporta, Sedaví i Letur per traslladar-los el seu sentiment de condol per les pèrdues humanes i materials en els seus municipis.