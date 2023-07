Aizcorbe (Vox) s'erigeix com a vot útil davant "els titubejos del PP"

BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Vox al Congrés per Barcelona, Juan José Aizcorbe, ha erigit a la seva formació com el vot útil en les eleccions del diumenge davant "els titubejos del PP".

En declaracions als periodistes aquest dimecres a Terrassa (Barcelona), ha demanat el vot per a la seva formació "per canviar les polítiques actuals", i ha fet referència a aspectes com la taxa d'atur i al desenvolupament industrial.

Veu necessari "un canvi de rumb perquè Espanya, perquè Catalunya pugui tirar endavant", i ha reivindicat ocupacions dignes amb salaris dignes, la seguretat i els valors familiars tradicionals.