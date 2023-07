Aizcorbe (Vox) defensa De la Fuente a la Diputació de Barcelona i no dona valor a la seva imputació

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Vox al Congrés per Barcelona, Juan José Aizcorbe, ha defensat aquest divendres que el regidor del seu partit a Sant Adrià de Besòs Jordi Albert de la Fuente hagi pres possessió com a diputat de la Diputació de Barcelona, i no ha donat importància a la seva imputació per una manifestació contra un centre de menors migrants al Masnou (Barcelona) el 2019.

"Hi ha un procés en judici, i va ser una protesta de veïns, si no ho tinc mal entès, en la qual ell també hi era i es va imputar diverses persones", ha dit en una roda de premsa organitzada per la CAN, en la qual ha defensat que es tracta d'una persona honorable i d'un bon candidat per formar part de la Diputació de Barcelona.

Aizcorbe ha criticat que es fan comentaris semblants sobre moltes persones, també contra ell mateix, que de jove va participar en actes del polític italià Gianfranco Fini i en esdeveniments sobre Palestina i Israel, "i això de vegades s'explica d'una manera absolutament diferent" a com va passar, segons ell.