Aizcorbe (Vox) celebra el desallotjament de les "milícies" de Sánchez de la plaça Catalunya

BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat de Vox al Congrés per Barcelona en les generals, Juanjo Aizcorbe, ha celebrat el desallotjament de l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya de Barcelona la matinada d'aquest dilluns: "Les tropes i les milícies de Pedro Sánchez ja no estan a la plaça Catalunya".
En un vídeo compartit pel partit a X, Aizcorbe ha lamentat que aquest desallotjament arribi un més i mig després que s'instal·lés l'acampada i ha afirmat que els que hi participaven no estaven preocupats per l'habitatge sinó per ser els "propagandistes d'agitació" de Sánchez.
"Aquest Nadal els barcelonins, els catalans, podrem recuperar la plaça Catalunya per gaudir-la com cada any", ha sentenciat.