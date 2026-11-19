BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat de Vox al Congrés per Barcelona, Juanjo Aizcorbe, ha assegurat aquest dijous que tant el PSOE com Junts han fet "pinya" en aquesta legislatura i preguntat per l'entrevista del líder de Junts, Carles Puigdemont, a 'El Mundo', ha subratllat que el partit s'ha aprofitat de l'ambició del president del Govern central, Pedro Sánchez, per derrotar Espanya.
"Evidencia alguna cosa que nosaltres ja vam dir, que és la traïció i la corrupció del senyor Sánchez, l'ambició desmesurada, i després que el senyor Puigdemont i Junts per l'única cosa que han lluitat ha estat per l'amnistia, no pels catalans, ni pel benestar de catalans, ni pel finançament ni Rodalies", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Preguntat per com resoldria els problemes de Rodalies, ha afirmat que ho faria amb un nombre de tècnics més elevat i menys polítics i ha criticat el traspàs de Rodalies a la Generalitat perquè la societat mixta suposa "més despesa".
Sobre habitatge, ha expressat que "el que vol separar la immigració massiva del problema de l'habitatge menteix" i ha afirmat que la immigració està directament relacionada amb la falta de seguretat.
Respecte a la llei de memòria democràtica, ha afirmat que espera que es derogui i ha afegit que, si arriben al Govern central, derogaran "moltíssimes" lleis, com la burocràcia que afecta als autònoms i al sector primari.