Assegura que Vox és l'única força que garanteix "un canvi real" i no un recanvi
ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)
El candidat de Vox al Congrés per Barcelona, Juanjo Aizcorbe, ha afirmat que l'amnistia a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, aplicada aquest dilluns pel Tribunal Suprem, és un debat "acabat", i ha acusat Puigdemont d'haver comès una greu il·legalitat i haver enfrontat als catalans.
En declaracions a la premsa abans d'un acte del partit a Esplugues de Llobregat (Barcelona), Aizcorbe ha defensat que Vox va ser l'únic partit que es va presentar com acusació particular en el judici del 'procés'.
"Va sortir una sentència que no ens va agradar, però el que ha passat després és que els mateixos que, en castellà, han dit com era el senyor (Pedro) Sánchez, l'han estat sostenint durant tota la legislatura", ha dita.
Ha definit a Puigdemont com "un covard que es va anar i no es va presentar davant la justícia i va deixar els seus companys tirats", i ha subratllat que li és igual quins siguin els propers passos de l'expresident de la Generalitat.
"M'és igual el que faci aquest bon home. Bon home dic per la caritat cristiana", ha afegit.
HABITATGE
En referència a l'habitatge, i preguntat per l'efecte que poden tenir en el mercat els 'expats', ha assegurat que "el gran problema no és solament la immigració sinó també les lleis d'habitatge que s'han fet", i ha insistit que no hi ha suficient oferta per cobrir la demanda.
Així, ha sostingut que cal impulsar la construcció d'habitatges i reformar l'actual llei del sòl: "Hem d'aconseguir que es pugui construir a tot arreu", i ha defensat que siguin els inquilins els qui negociïn amb els propietaris el preu del lloguer i la durada dels contractes.
"ÚNICA FORÇA QUE PUJA"
El candidat ha remarcat que Vox és "l'única força que puja i és l'única força que pot garantir no un recanvi sinó un canvi real", i ha dit que a la província de Barcelona està en disputa si els últims escons se'ls queda l'esquerra i els partits independentistes o van a Vox, segons ell.
També ha apuntat al PP i al seu candidat al Congrés per Barcelona, Xavier García Albiol, amb el qual, diu, tenen diferències en matèria d'immigració: "Ha dit que no creu en la prioritat nacional que Vox sosté", li ha retret.
AGRESSIONS SEXUALS
Aizcorbe també s'ha referit a un informe de l'Hospital Clínic de Barcelona publicat aquest dilluns, que registra que s'han atès 681 agressions sexuals fins a octubre, un 22,5% més que fa 5 anys, una situació que veu "alarmant".
"No ha vingut de casualitat. Això coincideix perfectament amb la invasió que estem patint, insisteixo, d'aquesta immigració descontrolada i que està col·lapsant tots els serveis públics, i no tan sols això, sinó incidint de forma directa en la seguretat dels ciutadans i molt especialment en la seguretat de les dones", i ha defensat endurir les penes per a aquest tipus de delictes.