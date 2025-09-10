Publicat 10/09/2025 16:13

Aitor Esteban i Joseba Díez Antxustegi (PNB) participaran aquest dijous en la Diada de Catalunya

Archivo - El president de l'EBB, Aitor Esteban, i el portaveu del PNB al Parlament basc, Joseba Díez Antxustegi
David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO 10 set. (EUROPA PRESS) -

El president de l'Euzkadi Buru Batzar del PNB, Aitor Esteban, i el responsable de Política Institucional i portaveu jeltzale al Parlament basc, Joseba Díez Antxustegi, representaran aquest dijous el PNB en la Diada Nacional de Catalunya.

La formació jeltzale, integrada en la delegació de Junts, tornarà a mostrar un any més "el seu respecte i suport" al poble català, segons ha informat en un comunicat.

En concret, Esteban i Díez Antxustegi tenen previst participar, a partir de les 9.00 hores, en la tradicional ofrena floral al monument a Rafael Casanova, mort l'11 de setembre del 1714 en la defensa de Barcelona i de les llibertats de Catalunya. Per la seva banda, Díez Antxustegi té previst assistir aquesta tarda a l'acte d'inauguració de la Diada al Parlament.

