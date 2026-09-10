Aitor Esteban assistirà a la Diada per mostrar el "respecte i suport" del PNB al poble de Catalunya

BILBAO 10 set. (EUROPA PRESS) -
El president del PNB, Aitor Esteban, participarà aquest divendres en els actes de la Diada a Barcelona, juntament amb la delegació de Junts, per mostrar el "respecte i suport al poble de Catalunya" de la formació basca.
Segons ha informat el PNB, el seu president, Aitor Esteban, i la secretària de l'executiva jeltzale i parlamentària basca, Maitane Ipiñazar, representaran el partit en la Diada Nacional de Catalunya.
Integrat en la delegació de Junts, aquest serà el tercer any consecutiu en el qual Esteban mostra "el respecte i suport al poble de Catalunya" del seu partit.
Esteban i Ipiñazar participaran, a partir de les 9.00 hores, en la tradicional ofrena floral al monument a Rafael Casanova, ferit l'11 de setembre del 1714 "en la defensa de Barcelona i les llibertats de Catalunya".