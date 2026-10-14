Aitasa destina 10 milions a ampliar la planta d'aigua regenerada de Vila-seca (Tarragona)

TARRAGONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
Aitasa preveu destinar 10 milions d'euros a ampliar la seva planta d'aigua regenerada de Vila-seca (Tarragona), informa en un comunicat aquest dimecres.
L'operació permetrà incrementar en un 50% la capacitat de producció i passar de 6 a 9 hectòmetres cúbics a l'any.
Forma part de l'estratègia de l'empresa per diversificar els recursos hídrics disponibles, augmentar la reutilització d'aigua i reforçar la seguretat hídrica de la indústria del territori.
El director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Josep Lluís Armenter, ha explicat que la regeneració "és un dels eixos clau en la gestió de l'aigua per als pròxims anys".
El conseller delegat d'Aitasa, Marc Farga, ha afegit que l'aigua regenerada és un "pas més cap a un model industrial més eficient, més responsable i més resilient".