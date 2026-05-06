Aistech Space completa el llançament d'Hydra 3, el seu segon satèl·lit comercial

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -
Aistech Space ha completat amb èxit el llançament d'Hydra 3, el seu segon satèl·lit comercial, a bord d'un coet Falcon 9 de SpaceX des de la Base de la Força Espacial de Vandenberg (Califòrnia), informa la companyia en un comunicat aquest dijous.
El satèl·lit ha estat situat en òrbita heliosíncrona, una trajectòria tècnica clau que permet observar la Terra sempre amb la mateixa llum solar, garantint que les dades tèrmiques capturades siguin precises, comparables i útils per a la presa de decisions.
Aquest nou satèl·lit s'afegeix a Hydra 2, llançat a principis d'any, i forma part de la constel·lació Hydra, la infraestructura d'observació tèrmica des de l'espai que Aistech Space està desplegant el 2026.
La seva incorporació permet augmentar la freqüència de revisita i millorar els temps d'accés a les dades, cosa que reforça la capacitat de la companyia per oferir intel·ligència tèrmica en entorns operatius exigents.
De la mateixa manera que els seus predecessors, Hydra 3 incorpora el Telescopi Tèrmic Multiespectral propi de la companyia, tecnologia clau per capturar la empremta de l'activitat humana des de l'espai en aplicacions de seguretat, defensa i monitoratge ambiental.
El cofundador i conseller delegat d'Aistech Space, Carles Franquesa, ha assegurat que aquest segon llançament aquest any reflecteix la capacitat d'execució i la maduresa de la tecnologia de la companyia: "No estem desplegant satèl·lits de manera aïllada; estem construint una infraestructura integral per capturar la intel·ligència tèrmica a escala global i transformar com indústries i governs comprenen l'activitat al nostre planeta".
El pla estratègic d'Aistech Space contempla el desplegament d'un total de 48 satèl·lits cap al 2030, garantint un accés continu a intel·ligència tèrmica global, i l'operació coincideix amb un moment de fort impuls financer, mentre la companyia avança en la seva ronda d'inversió Serie B de 45 milions d'euros.