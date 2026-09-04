Airbus i els sindicats aconsegueixen un preacord després de la mediació del Ministeri d'Indústria

Ángel Sánchez - Europa Press
MADRID 4 set. (EUROPA PRESS) -
Airbus i els sindicats han aconseguit un principi d'acord aquest divendres per desbloquejar l'actual conflicte laboral, després de la mediació del Govern central durant una reunió d'urgència en el Ministeri d'Indústria i Turisme, amb la presència del titular del ram, Jordi Hereu, i del conseller delegat de la companyia, Guillaume Faury, entre altres.
"És un magnífic principi d'acord en el qual surten guanyant els treballadors en les seves condicions salarials i laborals, alhora que es garanteix la competitivitat i la viabilitat industrial d'Airbus Espanya", ha assenyalat Hereu en declaracions als mitjans una vegada ha finalitzat la trobada, destacant a més la "capacitat del diàleg social per generar grans acords que donen estabilitat i permeten atreure més càrrega industrial" al país.
Aquesta reunió ha tingut lloc després del tancament de la segona de les taules de mediació davant del SIMA.
Dimarts passat, el secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, ja va avançar la possibilitat de mediació per part de l'Executiu o del titular del seu departament, en cas que el conflicte no avancés.