Airbus dispara un 35% el seu benefici fins al setembre, amb 3.587 milions

MADRID 28 oct. (EUROPA PRESS) -
Airbus va obtenir un benefici net de 3.587 milions d'euros entre gener i setembre amb un augment del 36% respecte al mateix període d'un any abans, afavorit per l'entrega de 547 avions comercials, un 8% més en relació amb l'exercici previ, a més del bon acompliment de la resta d'àrees.
En el camp dels ingressos, van créixer un 7%, fins als 50.645 milions d'euros, dels quals 36.700 milions van provenir de les activitats d'aeronaus comercials (+8%) i 9.300 milions d'euros del segment de defensa, que va elevar un 5% la seva facturació en els primers nou mesos.
Per la seva banda, el benefici operatiu (ebit) ajustat va registrar una pujada del 8% al llarg del període analitzat, fins als 4.495 milions, mentre que el reportat es va disparar un 35%, fins als 4.550 milions d'euros.
De cara al conjunt del 2026, Airbus ha tornat a reafirmar les seves previsions del juliol en estimar l'entrega de 870 avions comercials, un benefici operatiu ajustat de 7.500 milions d'euros i un flux de caixa lliure abans de finançament als clients de prop de 4.500 milions d'euros
Aquest pronòstic no contempla interrupcions addicionals en el comerç mundial ni en l'economia global, el trànsit aeri o la cadena de subministrament.