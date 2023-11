Airbnb, la Policia Nacional i Confianza Online engeguen una campanya de consells per evitar estafes

Jens Kalaene/Dpa-Zentralbild/Dpa - Archivo

BARCELONA, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

Airbnb, la Policia Nacional i Confianza Online han engegat una campanya de consells per evitar estafes en la reserva d'allotjaments durant la campanya de Nadal.

En un comunicat aquest dimecres, Airbnb ha explicat que l'objectiu és "instar els viatgers a estar alerta i ajudar a garantir la seguretat dels hostes" a l'hora de reservar les vacances.

En general, han aconsellat no accedir a enllaços que no s'esperen, ja que poden redirigir a webs falsos, a més d'estar alerta davant d'ofertes "sospitosament barates o dipòsits alts" i pagar amb targeta sempre que sigui possible, ja que ofereix més protecció que les transferències bancàries.

Si es fa servir Airbnb específicament, han apuntat la necessitat de quedar-se a la plataforma per reservar, pagar i comunicar-se, ja que fer-ho a la pàgina permet "aprofitar els processos segurs, les polítiques de reemborsament i l'assistència d'Airbnb" i han demanat que es notifiqui si ningú demana sortir.

A més a més, els usuaris han de verificar l'enllaç del web abans de fer pagaments en línia o proporcionar informació confidencial.

Finalment, han demanat informar dels problemes "immediatament" i han recordat que l'equip de suport a la comunitat de la plataforma està disponible en tot moment.