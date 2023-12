Airbnb paga 576 milions a l'Agència Tributària italiana per tancar un procés judicial

BARCELONA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

Airbnb ha acordat amb l'Agència Tributària italiana pagar 567 milions d'euros i posar fi a un procés judicial en relació amb uns impostos dels exercicis fiscals del 2017 al 2021, informa aquest dimecres en un comunicat a través del seu web a Itàlia.

Segons un comunicat de l'empresa en el seu web a Itàlia, es tracta de la retenció en origen sobre els ingressos dels amfitrions no professionals derivats de lloguers de curta durada.

La companyia ha explicat que continua en "converses constructives amb les autoritats" sobre el període 2022-2023 i que l'acord els permetrà col·laborar amb les autoritats en matèria d'impostos, normes de lloguer a curt termini i turisme sostenible.

L'octubre del 2023, el Govern italià va presentar la llei de pressupost per al 2024 que detalla com les plataformes han de retenir l'impost sobre la renda als amfitrions no professionals a Itàlia.

"Hem acollit amb satisfacció aquesta proposta regulatòria i ens estem preparant per complir-la, introduint un mecanisme per retenir i remetre l'impost sobre la renda dels amfitrions pertinents a l'Agència Tributària", ha aclarit.