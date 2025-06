Airbnb lamenta que Barcelona faci servir la seva plataforma com a "boc expiatori" i demana solucions reals

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -

El director general d'Airbnb per a Espanya i Portugal, Jaime Rodríguez de Santiago, ha traslladat a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que lamenta que la ciutat faci servir la seva plataforma com a "boc expiatori" amb un problema que, considera, no ha sabut gestionar, davant el qual demanen solucions reals.

En unes declaracions abans de reunir-se amb l'alcalde aquest dimarts, ha sostingut que assenyalar Airbnb és una "distracció que potser serveix per tapar la incapacitat de Barcelona per abordar els problemes de l'habitatge i el turisme de masses", però en cap cas per solucionar-los.

També ha opinat que l'extinció de les llicències de pis turístic per al 2028 és una mesura que no és "ni proporcional ni coherent amb el marc regulatori europeu", i ha assegurat que mantindrà l'acord de col·laboració amb el consistori formulat el 2018.

Així mateix, espera que mantenir aquest acord serveixi a més per "obrir una via de diàleg" que porti les dues parts a trobar solucions reals malgrat, textualment, les polítiques radicals del govern municipal i els seus atacs continus al lloguer de curta durada.

Rodríguez de Santiago també ha celebrat que Collboni sigui el "primer alcalde en 10 anys que rep Airbnb", si bé li ha retret el seu model per impulsar el sector hoteler.