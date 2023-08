Airbnb guanya 594 milions d'euros en el segon trimestre, el "més rendible" fins al moment

Va superar els 115 milions de nits i experiències reservades



BARCELONA, 4 ago. (EUROPA PRESS) -

Airbnb va tancar el segon trimestre de 2023 amb un benefici de 650 milions de dòlars (594 milions d'euros), "cosa que suposa el segon trimestre més rendible segons els principis comptables generalment acceptats", ha explicat en un comunicat aquest divendres.

Els ingressos van ser de 2.500 milions de dòlars (2.285 milions d'euros), un 18% interanual més i un 19% més si s'exclouen els efectes de canvi.

Per la seva banda, l'Ebitda ajustat va ser de 819 milions de dòlars (748,7 milions d'euros), mentre que el flux de caixa lliure va ser de 900 milions de dòlars (822,75 milions d'euros), amb un creixement interanual del 13%.

La plataforma va superar els 115 milions de nits i experiències reservades pels usuaris entre abril i juny.

El ceo de l'empresa, Bryan Chesky, ha explicat que els resultats del segon trimestre "confirmen" la fortalesa del negoci i ha assenyalat que es va aconseguir un rècord en nous anuncis, amb més de 7 milions actius.

DEMANDA "FORTA"

Airbnb ha explicat que la demanda d'hostes es va mantenir "forta", amb un creixement de l'11% interanual, amb increments de les reserves en totes les regions i un augment de les persones que van reservar per primera vegada.

En aquest sentit, la companyia ha destacat que, per primera vegada des de la seva creació, es van registrar més de 1.500 milions d'arribades d'hostes.

Les nits a l'estranger van augmentar un 16% entre abril i juny, amb un especial increment de més del 80% a Àsia-Pacifico i del 20% a Amèrica del Nord.

També s'han recuperat les reserves en ciutats d'alta densitat de població després de la pandèmia, amb un augment del 13% interanual.

PRIORITATS

La plataforma ha assegurat que "segueix avançat significativament en cadascuna de les prioritats estratègiques", la qual cosa ha permès aconseguir el rècord en anuncis publicats.

D'altra banda, l'empresa "ha introduït més de 50 noves funcions i millores com a part del seu llançament d'estiu de 2023" com a noves eines de preus per a amfitrions, que han permès crear descomptes i baixar preus.