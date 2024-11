Airbnb guanya 1.400 milions de dòlars en el tercer trimestre, -68,2% pel pagament d'impostos

Abona 2.800 milions de dòlars de taxes diferides als Estats Units

BARCELONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

Airbnb va tancar el tercer trimestre amb un benefici de 1.400 milions de dòlars (1.300 milions d'euros), un 68,2% interanual menys, pel pagament de les provisions d'impostos diferits a Estats Units per valor de 2.800 milions de dòlars (2.600 milions d'euros) i el reconeixement de despesa fiscal no monetaria lligada a l'ús d'aquest capital aquest any.

L'empresa ha explicat en un comunicat aquest divendres que els ingressos en el període van ser de 3.700 milions de dòlars (3.435,2 milions d'euros), un 10% interanual més, i l'Ebitda ajustat va ser de 1.958 milions de dòlars (1.817,9 milions d'euros), un 7% interanual més.

El flux d'efectiu lliure del tercer trimestre va ser de 1.100 milions de dòlars (1.021,3 milions d'euros), la qual cosa representa un marge de flux d'efectiu lliure del 29%, mentre que el marge de benefici net va ser del 37%.

D'altra banda, l'empresa va realitzar recompres d'accions en el tercer trimestre per 1.100 milions de dòlars (1.021,3 milions d'euros).

El ceo d'Airbnb, Brian Chesky, ha explicat que el trimestre ha estat "sòlid" i que el creixement de les reserves va accelerar durant el període.

"Estic especialment orgullós del creixement als nostres mercats en expansió, les reserves a través de l'aplicació i els anuncis de 'Recomanació del Viatger' i espero una altra temporada de viatges de vacances sòlida", ha afegit.

FINS A SETEMBRE

Airbnb va tancar els nou primers mesos de l'any amb un benefici de 2.187 milions de dòlars (2.030,5 milions d'euros), un 57,5% menys que en el mateix període de l'any passat, segons els comptes publicats per l'empresa i consultats per Europa Press aquest divendres.

La companyia va ingressar 8.622 milions de dòlars (8.004,9 milions d'euros) en el període, i l'Ebitda registrat va ser de 3.276 milions de dòlars (3041,5 milions d'euros), un 12,4% més que un any enrere.

MAJOR DEMANDA

La plataforma ha explicat que la demanda d'hostes es va accelerar en el tercer trimestre, amb un 8% interanual més de reserves de nits i experiències.

En concret, les reserves a través de l'app van créixer un 18%, representant ara el 58% del total, enfront del 53% de l'any passat, i també va créixer el nombre d'usuaris.

Ha subratllat que la seva estratègia en mercats globals "està funcionant", amb un increment al doble dígit de la taxa de nits brutes reservades als mercats en expansió.

Airbnb ha destacat que la qualitat de l'oferta dels allotjaments "està millorant" i ha detallat que ha eliminat més de 300.000 anuncis de baixa qualitat i que les cancel·lacions d'amfitrions van baixar gairebé un 30% en el tercer trimestre.

Ha recordat la introducció d'eines com Recomanacions del viatger i allotjaments destacats, i ha explicat que, fins al moment s'han reservat més de 200 milions de nits en aquests allotjaments, i les reserves amb Super Amfitrions han crescut un 21%.