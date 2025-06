Airbnb espera "amb interès" el nou conveni amb Barcelona i assegura haver retirat els pisos il·legals

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -

El director general d'Airbnb per a Espanya i Portugal, Jaime Rodríguez de Santiago, ha assegurat que la companyia espera "amb interès" el nou conveni que aquest dimarts l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que els plantejaran, i ha assegurat que han retirat els pisos il·legals comunicats pel consistori.

"Si l'acord va en la línia de la normativa europea, segur que és una bona notícia, però necessitem entendre quin és el contingut", ha explicat als mitjans després de reunir-se amb Collboni i els tinents d'alcalde Laia Bonet i Jordi Valls aquest dimarts al matí.

Ha assegurat que Airbnb fa "molt temps que indica a l'Ajuntament que l'acord de col·laboració" que tenien fins ara estava vençut ja que, segons ha sostingut, anava a quedar obsolet amb la nova normativa europea.

Respecte al canvi d'actitud assenyalat per l'alcalde, ha afirmat que la plataforma ha actuat de bona fe retirant tot allò que s'havia de retirar, i ha lamentat haver-se assabentat per la premsa "que hi havia hagut un retard o un error que ells consideraven una ruptura de l'acord".

"Possiblement, la manera en la qual tots hem arribat a aquesta reunió no és la que cap hauríem desitjat", ha apuntat Rodríguez de Santiago, que ha assegurat haver traslladat a l'alcalde que el que s'aconsegueixi d'ara endavant depèn exclusivament de la voluntat de les dues parts per treballar conjuntament.