Airbnb demana a Collboni reconsiderar la restricció a l'habitatge turístic després del seu "nul" efecte

Demana polítiques que aportin més habitatge assequible en comptes de "la prohibició de tot un sector"

BARCELONA, 18 nov. (EUROPA PRESS) -

Airbnb ha enviat una carta a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, perquè "reconsideri les polítiques restrictives en matèria de VUTs" (en castellà, habitatges d'ús turístic) dels governs municipals dels darrers 10 anys, i afirma textualment que la moratòria per obtenir llicències ha tingut un efecte nul.

Al·lega que cap d'aquestes mesures ha estat eficaç davant dels problemes d'accés a l'habitatge i de turisme de masses que afronta Barcelona (i Nova York, afegeix) "i que van servir com a excusa per a la seva engegada", segons un comunicat de la plataforma d'aquest dilluns.

La carta afirma, en complir-se 10 anys de moratòria de llicències de VUT, que els preus dels lloguers i de les propietats a la ciutat han crescut respectivament un 70% i 60%.

Per això demana "trobar solucions reals al problema de l'habitatge i del turisme de masses" i assegura que són problemes anteriors a la presència d'allotjaments d'ús turístic a Barcelona.

"És hora d'ampliar l'enfocament, i contemplar problemàtiques que precedeixen, i per molt, l'activitat de les plataformes de lloguer vacacional" a la ciutat, insisteix.

HOTEL VERSUS VUT

També diu que "sorprèn que el seu govern continui autoritzant i promovent l'obertura de nous hotels" i vegi potencial per a noves 5.000 places però vulgui eliminar llicències de VUT, diu la carta, signada per la responsable de polítiques públiques per a Espanya i Portugal d'Airbnb, Sara Rodríguez.

Constata que el 75% de turistes allotjats a Barcelona el 2023 va estar a hotels i hostals; que per cada VUT a la ciutat hi ha 8 habitatges buits; i que a Espanya s'han construït menys habitatges que mai des del 1970, i insta a aplicar polítiques que augmentin l'oferta d'habitatge assequible "més que la prohibició de tot un sector".

La carta afegeix que Airbnb sempre s'ha compromès a treballar amb l'administració; que aposta per la col·laboració públic-privada, i que des del 2018 col·labora amb l'Ajuntament: "Gràcies a aquest acord s'han eliminat més de 7.000 anuncis que no complien amb la normativa".