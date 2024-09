Air Senegal suspèn els seus vols amb destinació i sortida a Barcelona a partir del 22 de setembre

BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -

L'aerolínia Air Senegal suspendrà els seus vols fins a i des de Barcelona a partir del diumenge 22 de setembre, informa en un comunicat d'aquest dilluns.

Ha assegurat que "tots els vols programats abans d'aquesta data es mantindran" segons la programació actual i ha lamentat els inconvenients que la suspensió pot provocar.

Els passatgers que ja hagin fet servir un tram del bitllet podran optar per un reemborsament parcial --corresponent al tram no utilitzat-- o per un canvi en les dates del viatge a través de la seva agència, i els que no l'hagin començat podran sol·licitar el reemborsament complet.