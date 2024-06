Air China recupera la ruta Barcelona - Shanghai a partir del 27 d'agost

La connexió es va interrompre per la covid



BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

Air China recupera la ruta Barcelona - Shanghai, que va quedar suspesa a causa de la covid, a partir del 27 d'agost i tindrà 3 vols setmanals, els dimarts, dijous i dissabtes, informa l'aerolínia aquest dimecres en un comunicat.

El vol s'enlairarà des de l'Aeroport Barcelona-el Prat a les 12.40 hores per arribar al Shanghai Pudong Airport (PVG) a les 06.50 hores de l'endemà al matí.

Els vols de retorn sortiran de Shanghai a les 00.45 hores de la matinada per aterrar a la capital catalana a les 08.05 del mateix dia al matí.

"Aquests horaris han estat pensats per beneficiar tant el passatger d'empresa com el passatger vacacional gràcies al gran nombre de connexions tant dins la Xina com internacionals a les principals ciutats asiàtiques que ofereix la companyia", explica l'empresa.

Operarà la ruta amb un Airbus A350-900 amb 3 classes de cabina, totes amb connexió wifi: Business amb 32 seients, Premium Economy amb 24 seients amb una amplada de 96,5cm i una reclinació de 20cm, i Economy amb 255 seients amb una amplada de 78cm i una reclinació de 15cm.