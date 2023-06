Aina Vidal (Comuns) acusa Junts i ERC d'haver-se "resignat a perdre" en les generals

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 25 juny (EUROPA PRESS) -

La número 1 per Barcelona de Sumar-En Comú Podem, Aina Vidal, ha acusat aquest diumenge Junts i ERC d'haver-se "resignat a perdre" en les eleccions generals del 23 de juliol.

Ho ha dit en un acte de Sumar-En Comú Podem al barri de Sant Ildefons a Cornellà de Llobregat (Barcelona) al costat de la líder de Sumar, Yolanda Díaz; el número 2 per Barcelona, Gerardo Pisarello, i la número 6, Candela López.

"Pretenen fer-nos creure que això és defensar Catalunya. No, donar aquestes eleccions per perdudes és abandonar Catalunya, i no ho permetrem", ha afegit.