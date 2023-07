Aina Vidal assegura que "sense l'escó dels Comuns a Girona no hi haurà govern de coalició"

GIRONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap de llista de Sumar-En Comú Podem per Barcelona, Aina Vidal, ha assegurat que "sense l'escó dels Comuns a Girona no hi haurà govern de coalició" després del 23-J i que la seva formació serà clau per guanyar les eleccions a PP i Vox.

Ho ha dit a Girona en la presentació de la llista de Sumar-En Comú Podem per Girona, encapçalada per Júlia Boada, que ha destacat la candidatura "diversa i representativa" de Sumar-En Comú Podem per Girona, al Congrés i Senat, informa el partit en un comunicat.

Boada ha enaltit "els avanços assolits pel govern de col·lació" i ha afirmat voler consolidar en el futur els drets i les llibertats adquirides.

La candidata per Girona ha destacat la importància de trobar solucions per poder omplir la cistella de la compra i per garantir bones condicions laborals, i per fer-ho la transició verda és "l'oportunitat per acabar amb les desigualtats socials".

També ha recordat que els ERTOs van salvar "70.000 llocs de treballs" a Girona i que la reforma laboral va contribuir a disminuir la temporalitat i l'augment de la contractació indefinida, que a Girona ha representat un augment del 200%, segons ella.