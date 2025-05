Aigües de Barcelona aborda la sequera en una jornada amb 55 grups de relació

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -

Aigües de Barcelona ha centrat la seva jornada 'Escoltar, dialogar i actuar. Amb l'impuls de l'aigua, canviem el futur', una trobada participativa per reforçar el diàleg amb 55 grups de relació, sobre les mesures impulsades per la companyia per pal·liar la sequera dels darrers anys i així garantir la resiliència hídrica.

En un comunicat aquest dimecres, l'empresa ha explicat que l'acte ha servit per posar en valor l'impacte ambiental, social i d'innovació de la seva activitat per adoptar compromisos de futur, juntament amb administracions, entitats socials, culturals i ambientals.

El director general d'Aigües de Barcelona, Ignasi Escudero, ha afirmat que malgrat les pluges dels darrers mesos, hi ha "una situació d'emergència hídrica estructural a la conca mediterrània", per la qual cosa la companyia continua treballant per impulsar solucions circulars i sostenibles, com l'aigua regenerada.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) estima que el dèficit hídric de l'àrea metropolitana de Barcelona per al 2027 serà de 130 hectòmetres cúbics, si no es prenen mesures de manera immediata.

En aquest camí per afrontar l'emergència hídrica i avançar cap a la descarbonització i la neutralitat climàtica, Aigües de Barcelona sosté que la innovació i la digitalització resulten clau, amb iniciatives com la gestió intel·ligent de les dades o els programes d'innovació oberta i participativa.